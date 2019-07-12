Мартин Йиранек: «Спартак» выбрал правильный путь развития Кононов поступил правильно, считает бывший капитан московского клуба.

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек верит в успешное будущее красно-белых. Чешский футболист подчеркнул, что команде, возможно, потребуется время.

– Уверен, сейчас «Спартак» выбрал правильный путь развития. У москвичей очень хорошая академия и хватает талантливых молодых игроков. Возможно, этот путь не сразу даст свои плоды и придется немного подождать. Но в целом считаю это правильным решением. Также отмечу, что у команды появился новый капитан – Георгий Джикия. Это правильный выбор главного тренера, так как Георгий обладает отличными лидерскими качествами, – сказал Йиранек в интервью «Известиям».

Йиранек выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 года.