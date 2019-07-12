Вячеслав Петкун: «Спартак» может собраться на один матч против «Зенита» или ЦСКА Петербуржец вспомнил скандалы в красно-белом клубе.

Известный музыкант Вячеслав Петкун не верит в успешное выступление «Спартака» в чемпионате России-2019/20.

– Как все болельщики «Зенита», надеюсь, что клуб сумеет защитить чемпионство. Мне кажется, любой не чемпионский результат можно для «Зенита» считать провальным в тех условиях, которые сейчас созданы для команды. Наиболее принципиальные соперники на этом пути очевидны: «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА.

«Спартак» сделал определенные позитивные шаги, чтобы сезон стал лучше. Убрали некоторые личности, но не факт, что атмосфера в команде и вокруг нее улучшится. Главные новости о «Спартаке» в последнее время даже не околофутбольные — кто что сказал жене. А игры как таковой нет. Собраться на один матч против «Зенита» или ЦСКА они могут, а дальше происходит непонятно что, – цитирует Петкуна «Московский комсомолец».