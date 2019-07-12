Александр Ширко: Хочу, чтобы «Краснодар» дорос до чемпионства Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, что армейская молодежь избежать «синдрома второго года».

- Лично я хочу, чтобы этот клуб дорос до чемпионства, и не повторилась бы волгоградская история. Впрочем, с таким владельцем, как Сергей Галицкий, подобное исключено. В этом отличие «Краснодара» от «Ротора», у которого долгосрочного будущего не было. Клуб Галицкого должен находиться среди лидеров, учитывая его географическое положение и инфраструктуру.

- У ЦСКА в одном из матчей прошлого сезона средний возраст основы едва превышал 21 год. Сможет армейская молодежь избежать «синдрома второго года»?

- Такая проблема у молодых есть. Ребят все узнали, начинают разные предложения поступать. Голова может закружиться. Есть риск остановиться в развитии. Впрочем, это же ЦСКА. Там умеют возвращать с небес на землю, - рассказал Ширко в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 13 июля на своем поле примет «Сочи».