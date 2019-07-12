«Ростов» пописал контракт с 19-летним полузащитником «Слуцка»

«Приветствуем Владимира в нашем клубе. Желаем ему яркой игры в составе «Ростова», — говорится в сообщении пресс-службы российской команды.
Добавим, что Медведь является воспитанником минского «Динамо». Выступал за «Нафтан», брестское «Динамо» и «Слуцк». В 17 лет дебютировал в Высшей лиге Белоруссии.
Прошлый сезон хавбек провел в «Слуцке», сыграв четыре встречи за клуб в чемпионате Белоруссии.
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