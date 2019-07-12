«Урал» на своем поле разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства

Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощь Российского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.

Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнее Нельзя вариться в собственном соку.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лиге С началом чемпионата трансферный рынок не закрывается - переходы разрешены до 1 сентября. Однако самое время составить рейтинг уже состоявшихся сделок.

КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть раз Новый чемпионат начнется 1 сентября.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.