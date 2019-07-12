«Урал» на своем поле разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июля 2019 13:07Футбол

«Урал» на своем поле разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства

Футболисты «Урала» разгромили «Уфу» в домашнем матче молодежного первенства России со счетом 4:0.

В составе екатеринбургского клуба голами отметились Артем Шаболин (21-я минута), Сергей Архиповский (27), Денис Новиков (34) и Ян Чижков (80).

Добавим, что матч основных команд состоится в субботу, 13 июля, в Екатеринбурге.

05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
12/07 11:09Футбол
Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лигеС началом чемпионата трансферный рынок не закрывается - переходы разрешены до 1 сентября. Однако самое время составить рейтинг уже состоявшихся сделок.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
12/07 08:45Футбол
«Глушаков мог стать кумиром даже в «Зените». Анкета перед стартом РПЛПеред стартом чемпионата России мы задали по семь одинаковых вопросов известным людям, которые, как обычно, будут внимательно следить за матчами премьер-лиги.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
09/07 07:30Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
11/07 14:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/07 16:46Футбол
Ноу криминалити, или Мутко возвращаетсяГлавный редактор «Советского спорта» поясняет, что стоит за решением о снятии «бана» с Мутко.
11/07 23:12Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
11/07 21:42Футбол
Джикия, Акинфеев, Чорлука: представляем всех капитанов команд премьер-лиги«Советский спорт» перед стартом нового сезона РПЛ представляет всех капитанов команд и рассказывает, как они «дослужились» до этого звания.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
Новости
13:07 Футбол «Урал» на своем поле разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства
12:59 Футбол «Ростов» пописал контракт с 19-летним полузащитником «Слуцка»
12:40 Футбол Андрей Лунев: Надеюсь, поражение «Локомотиву» закалит нас, и «Зенит» начнет сезон с победы
12:28 Футбол Сергей Семак: Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре
12:17 ММА Майк Тайсон: Макгрегор – гений маркетинга, он никогда не победит Нурмагомедова
12:12 Бокс Ковалев и Ярд проведут бой в Челябинске 24 августа
12:03 Футбол Генрих Мхитарян: Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры
11:37 Баскетбол Защитник ЦСКА Родригес покинул команду
11:32 Баскетбол Мозгов достиг устного соглашения с «Химками»
11:23 Футбол Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно
11:17 Футбол «Барселона» подписала 20-летнего полузащитника японского клуба
10:52 Футбол «А Роша разыгрался». «Спартак» поздравил форварда с голом в ¼ финала Кубка Бразилии
10:40 Футбол «Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Лукаку
10:18 Футбол «У Саши теперь в прямом смысле светлая голова». В сборной оценили новый имидж Головина
09:57 Футбол Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив»
09:51 Теннис В пятницу пройдут полуфиналы мужского одиночного разряда Уимблдона
09:21 Футбол Александр Ширко: Хочу, чтобы «Краснодар» дорос до чемпионства
09:15 Футбол Александр Ширко: В целом игры у «Спартака» сейчас нет
08:43 Футбол Андрей Червиченко: Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака»
08:37 Футбол Евгений Ловчев: Игроков уровня Глушакова в «Ахмате» еще не было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика