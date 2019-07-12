«Урал» на своем поле разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства

В составе екатеринбургского клуба голами отметились Артем Шаболин (21-я минута), Сергей Архиповский (27), Денис Новиков (34) и Ян Чижков (80).
Добавим, что матч основных команд состоится в субботу, 13 июля, в Екатеринбурге.
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