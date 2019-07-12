Полузащитник Зайц может перейти в «Краснодар» - Советский спорт
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12 июля 2019 15:37Футбол

Полузащитник Зайц может перейти в «Краснодар»

Словенский хавбек турецкого «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Superhaber, если агенту 25-летнего словенца удастся договориться с представителями «Краснодара» об условиях личного контракта, подписание Зайца произойдет уже на следующей неделе.

Добавим, что Зайц провел за «Фенербахче» десять матчей и записал на свой счет два забитых мяча.

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