Молодежка «Спартака» обыграла «Сочи»

В матче первого тура молодежного первенства России «Спартак» на своем поле обыграл «Сочи» – 1:0.
Единственный мяч на 76-й минуте забил Максим Калачевский. За минуту до этого вторую желтую карточку получил защитник сочинцев Вадим Ивлев.
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