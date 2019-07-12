Молодежка «Спартака» обыграла «Сочи» - Советский спорт
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12 июля 2019 18:20ФутболКоноплев Александр

Молодежка «Спартака» обыграла «Сочи»

«Сочи» пропустил в меньшинстве.

В матче первого тура молодежного первенства России «Спартак» на своем поле обыграл «Сочи» – 1:0.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Максим Калачевский. За минуту до этого вторую желтую карточку получил защитник сочинцев Вадим Ивлев.

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