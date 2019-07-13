Скрипник объяснил отказ возглавить «Локомотив»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник отказался возглавить «Локомотив» по политическим причинам. Украинский специалист начал тренерскую карьеру в «Вердере», где завершил карьеру игровую.
– Почему отказал? Потому что мне с этим жить. Вот и все. А я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор. Я живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею, – сказал Скрипник в интервью ютуб-каналу «Вацко Live».
Осенью 2018 года украинец в интервью «Советскому спорту» подтвердил факт переговоров, но не стал говорить, почему он не перешел в московский клуб.
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