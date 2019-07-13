Бубнов поставил на победу «Урала» над «Уфой» «Урал» примет «Уфу» в первом туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч первого тура ФНЛ «Урал» – «Уфа» в Екатеринбурге.

«Весной «Урал» выглядел заметно лучше, дошел до финала Кубка России, в целом сохранил лидеров, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Уфа» боролась за выживание, команду покинул (Дмитрий) Живоглядов. Плюс ко всему в пользу екатеринбуржцев домашний фактор. Прогноз – 1:0».

Напомним, в прошлом сезоне «Урал» и «Уфа» сыграли вничью (1:1) в Екатеринбурге, а матч в Уфе завершился крупной победой хозяев (4:1). При этом дома «Урал» ни разу не проиграл «Уфе»: три матча завершились со счетом 1:1, а еще в двух хозяева одержали сухие победы (1:0 и 2:0).

Матч «Урал» – «Уфа» пройдет 13 июля на «Екатеринбург Арене». Начало игры – 16:30 (мск).