ВИДЕО ДНЯ: симуляция игры сборной Алжира

Защитник сборной Алжира Рами Бенсебайни рассчитывал с помощью симуляции заработать удаление для форварда сборной Кот-д’Ивуара Уилфрида Заа в матче ¼ финала Кубка Африки (1:1, по пенальти – 4:3).

В одном из эпизодов после того, как Заа уже получил одну желтую карточку, Бенсебайни схватил руку соперника и ударил ей себя по лицу, после чего картинно упал на газон.

Ds is d most disgusting, most disrespectable and most shameful act a player would do in a football match. Algerian defender, Bensebaini, hitting his own face wt Zaha's hand with a view 2 getting him red carded. And he got away with it. Shameful. Super Eagles beware of this fraud! pic.twitter.com/unVn1R7BHP