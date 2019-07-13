ВИДЕО ДНЯ: симуляция игры сборной Алжира

Защитник сборной Алжира Рами Бенсебайни рассчитывал с помощью симуляции заработать удаление для форварда сборной Кот-д’Ивуара Уилфрида Заа в матче ¼ финала Кубка Африки (1:1, по пенальти – 4:3).
В одном из эпизодов после того, как Заа уже получил одну желтую карточку, Бенсебайни схватил руку соперника и ударил ей себя по лицу, после чего картинно упал на газон.
Главный арбитр матча Тессема Бамлак не повелся на уловку алжирца и не стал удалять Заа. При этом сам Бенсебайни также мог получить красную карточку, поскольку и у него до этого было предупреждение.
Добавим, что в воскресенье в полуфинале турнира Алжир сыграет с Нигерией.
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