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13 июля 2019 11:25ФутболЛипкин Антон

ВИДЕО ДНЯ: симуляция игры сборной Алжира

Бенсабайни схватил руку соперника и ударил ей себя по лицу.

Защитник сборной Алжира Рами Бенсебайни рассчитывал с помощью симуляции заработать удаление для форварда сборной Кот-д’Ивуара Уилфрида Заа в матче ¼ финала Кубка Африки (1:1, по пенальти – 4:3).

В одном из эпизодов после того, как Заа уже получил одну желтую карточку, Бенсебайни схватил руку соперника и ударил ей себя по лицу, после чего картинно упал на газон.

Главный арбитр матча Тессема Бамлак не повелся на уловку алжирца и не стал удалять Заа. При этом сам Бенсебайни также мог получить красную карточку, поскольку и у него до этого было предупреждение.

Добавим, что в воскресенье в полуфинале турнира Алжир сыграет с Нигерией.

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