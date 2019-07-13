«Интер» нанял Икарди и Наингголану персонального тренера Оба игрока не участвуют в тактических упражнениях.

«Интер» во избежание санкций нанял специалиста, который будет проводить тренировки для полузащитника Раджи Наингголана и форварда Мауро Икарди, сообщает Tuttosport.

Напомним, ранее клуб сообщил, что оба игрока не входят в планы нового главного тренера команды Антонио Конте. При этом бельгиец и аргентинец отправились с командой на предсезонный сбор в Швейцарию.

Конте не против участия Икарди и Наингголана в физических упражнениях, однако, когда команда работает над тактикой, обоих игроков выводят из общей группы. При этом в «Интере» понимают, что клубу могут грозить санкции, если не допускать игроков с действующими контрактами до тренировок.

В итоге выход был найден: теперь Икарди и Наингголан занимаются под руководством бывшего тренера молодежной команды Даниэле Бернаццани, который сейчас возглавляет клубную академию.