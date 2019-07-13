«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Как сообщает пресс-служба команды, форвард в статусе свободного агента подписал трудовое соглашение сроком на 1 год.
Отмечается, что в ближайшее время нападающий приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
Последние два сезона Берг провел в рядах «Аль-Айна» из ОАЭ, забив 46 мячей и сделав 12 результативных передач в 60 встречах.
Добавим, что Берг выступал также за «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». В составе сборной Швеции нападающий сыграл 71 матч и забил 19 голов.
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