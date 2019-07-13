«Спартак» – «Сочи». Понсе начнет матч на скамейке запасных. Новосельцев – в «старте»

Названы составы на матч первого тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи».
Новичок красно-белых Эсекьель Понсе попал в заявку, но не оказался в стартовом составе. Новички «Сочи» Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Эльмер Набиуллин выйдут на поле с первых минут.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Фернандо, Адриано.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Ташаев, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Ханни, Мелкадзе, Понсе.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.
Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуро, Лагатор, Обухов, Карапетян.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.