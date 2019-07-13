«Спартак» – «Сочи». Понсе начнет матч на скамейке запасных. Новосельцев – в «старте»

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

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