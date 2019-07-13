«Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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13 июля 2019 20:16Футбол

«Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства

Футболисты «Ахмата» переиграли «Краснодар» в домашнем матче 1-го тура молодежного первенства России со счетом 3:0.

В составе грозненской команды голами отметились Арсен Адамов (9-я минута), Мурсалин Денилханов (24) и Турпал Абзаев (61).

Добавим, что встреча основных команды пройдет 14 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.

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