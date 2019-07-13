Источник: Нобоа перейдет в «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о скором переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа в «Сочи».
По данным источника, о трансфере будет объявлено 13 или 14 июля.
Ранее из Санкт-Петербурга в Сочи переехали Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов.
Контракт Нобоа с «Зенитом» истекает летом 2020 года.
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