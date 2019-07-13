Источник: Нобоа перейдет в «Сочи»

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают В новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.

Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛ Чемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.

«Урал» и «Уфа»: что ждать от них в новом сезоне. Мнение Андронова Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Урала» и «Уфы».

Хаджи, Джанаев, Кварацхелия: главные трансферы РПЛ, которые сорвались Полузащитник «Вииторул» Янис Хаджи накануне предпочел московскому «Спартаку» бельгийский «Генк». В связи с этим «Советский спорт» вспоминает другие переходы РПЛ, которые сорвались в последний момент.

Жиго принес победу «Спартаку». Все голы 1-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.

Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Ростов» и «Оренбург» Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ростова» и «Оренбурга».

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсы Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил профессиональный подход к делу своих игроков.

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«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

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Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».