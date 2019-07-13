Источник: Нобоа перейдет в «Сочи» - Советский спорт
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13 июля 2019 21:20ФутболКоноплев Александр

Источник: Нобоа перейдет в «Сочи»

Эквадорец может стать пятым трансфером из Санкт-Петербурга в Сочи.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о скором переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа в «Сочи».

По данным источника, о трансфере будет объявлено 13 или 14 июля.

Ранее из Санкт-Петербурга в Сочи переехали Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов.

Контракт Нобоа с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

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