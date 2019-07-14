«Крылья Советов» не смогли переиграть ЦСКА в матче молодежного первенства

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе самарской команды голом отметился Егор Голенков (9-я минута). У ЦСКА точным ударом отличился Илья Востриков (48).
Добавим, что матч основных команд пройдет в воскресенье. Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
Молодежное первенство
1-й тур
«Крылья Советов» - ЦСКА – 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Голенков (9), 1:1 - Востриков (48).
«Крылья Советов»: Бельтюков, Трубин, Соколов (Горбунов, 53), Смирнов, Котин (Зуев, 63), Евинов, Тюрин, Нестеров, Босов (Баранов, 51), Голенков (Сапов, 46), Новиков (Шамаев, 46).
ЦСКА: Зириков, Елеев, Абрамушкин (Конюхов, 46), Карпов, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Янов (Крачковский, 68), Пряхин (Шаповалов, 76), Осмоловский (Савинов, 81), Востриков (Шехов, 86).
Предупреждения: Котин, 33. Аванесян, 36. Ерохин, 56.