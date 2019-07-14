«Крылья Советов» не смогли переиграть ЦСКА в матче молодежного первенства

Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей Кудашов Виталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.

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Александр Точилин: Мы уважали «Спартак», но не боялись его Главный тренер ФК «Сочи» прокомментировал минимальное поражение своей команды от «Спартака» в дебютном матче в премьер-лиге.

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