ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего «Ливерпуля»

Как сообщает «Чемпионат», «Ливерпуль» просит у москвичей 16,7 миллиона евро за своего футболиста. В настоящий момент клубы продолжают вести переговоры.
Добавим, что Авонийи перешел в «Ливерпуль» в 2015 году из шведского «Кальмара», однако за основную команду не сыграл ни одного матча. Позже нападающий был отправлен на правах аренды во «Франкфурт», после чего он отправился в голландский «НЕК Неймеген» и бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Гент».
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Авонийи записал на свой счет семь забитых мячей в 25 встречах.
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