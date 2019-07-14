ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего «Ливерпуля» ЦСКА заинтересован в форварде английского «Ливерпуля» Тайво Авонийи.

Как сообщает «Чемпионат», «Ливерпуль» просит у москвичей 16,7 миллиона евро за своего футболиста. В настоящий момент клубы продолжают вести переговоры.

Добавим, что Авонийи перешел в «Ливерпуль» в 2015 году из шведского «Кальмара», однако за основную команду не сыграл ни одного матча. Позже нападающий был отправлен на правах аренды во «Франкфурт», после чего он отправился в голландский «НЕК Неймеген» и бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Гент».

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Авонийи записал на свой счет семь забитых мячей в 25 встречах.