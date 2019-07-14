Мина вернулся в «Сельту» Он стал частью сделки по переходу Макси Гомеса.

Форвард «Валенсии» Санти Мина перешел в «Сельту». Как сообщает официальный сайт галисийского клуба, стороны подписали пятилетний контракт. Футболист будет играть под 22 номером.

Мина выступал за «Валенсию» с 2015 года, куда перешел из «Сельты» за 10 млн евро. В минувшем сезоне на его счету 13 мячей в 45 играх за «летучих мышей» во всех турнирах.

Отметим, что 14 июля из «Сельты» в «Валенсию» перешел уругваец Макси Гомес.