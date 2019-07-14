«Локомотив» победил «Рубин» в молодежном первенстве

Голы на счету Никиты Иосифова (29-я минута), Максима Петрова (41-я) и Никиты Хлынова (74-я).
Основные команды сыграют 15 июля в Москве. Начало – в 20.00.
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