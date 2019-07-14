Малиновский, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Аталанту»

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Согласно источнику, полузащитник прибыл на медицинский осмотр в «Аталанту». Отмечается, что сумма сделки составит 13 млн евро.
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок отказался переходить в московский «Спартак».
В минувшем сезоне он провел за бельгийский клуб 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач, став чемпионом страны.
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