Малиновский, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Аталанту»

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру «Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезоне Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит Воробьева ФХР решилась на перемены в штабе сборной России.

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Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак» Арбитр ФИФА раскритиковал судейство Владимира Москалева в матче «Спартак» – «Сочи».