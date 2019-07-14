Малиновский, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Аталанту» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июля 2019 19:49ФутболГичунцев Артур

Малиновский, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Аталанту»

Об этом сообщает Аlfredopedulla.com.

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Согласно источнику, полузащитник прибыл на медицинский осмотр в «Аталанту». Отмечается, что сумма сделки составит 13 млн евро.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок отказался переходить в московский «Спартак».

В минувшем сезоне он провел за бельгийский клуб 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач, став чемпионом страны.

11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
14/07 18:30Футбол
«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезонеНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
14/07 18:45Футбол
Анюков – счастливый талисман Самары. С Комбаровым в придачу«Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
14/07 17:15Футбол
Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак»Арбитр ФИФА раскритиковал судейство Владимира Москалева в матче «Спартак» – «Сочи».
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
14/07 15:30Футбол
Ожидания от нового сезона: «Зенит» и «Тамбов». Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Зенита» и «Тамбова».
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
13/07 23:30Футбол
Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург»«Ростов» в стартовом матче чемпионата России-2019/20 переиграл на своем поле «Оренбург» – 2:1.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
14/07 18:00Футбол
Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
Новости
19:49 Футбол Малиновский, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Аталанту»
19:43 Футбол Испания обыграла Армению в первом матче юношеского чемпионата Европы
19:30 Футбол Виктор Гончаренко: ЦСКА по делу проиграл «Крыльям Советов»
19:24 Футбол Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»
19:22 ММА Нурмагомедов принял участие в популярном челлендже. Он открыл бутылку ударом руки (видео)
19:05 Футбол Миодраг Божович – о победе над ЦСКА: Мы ждали – и дождались
18:56 Футбол «Ливерпуль» забил три мяча «Брэдфорду» в товарищеском матче
18:51 Футбол «Локомотив» победил «Рубин» в молодежном первенстве
18:48 Футбол Источник: «Вест Хэм» мог выкупить Чалова за 25 млн фунтов
18:43 Футбол Соболев стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» – ЦСКА
18:31 Футбол Самуэль Жиго: «Сочи» выглядел лучше «Спартака», мы обязаны играть лучше
18:25 Футбол ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре
18:09 Футбол «Зенит» – «Тамбов». Дуглас Сантос выйдет с первых минут
17:52 Футбол «Крылья Советов» – ЦСКА. Соболев оформил дубль за семь минут (видео)
17:46 Футбол «Крылья Советов» – ЦСКА. Соболев открыл счет (видео)
17:42 Формула-1 Хэмилтон одержал 80-ю победу в «Формуле-1». До рекорда Шумахера – 11 выигранных гонок
17:35 Формула-1 Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Квят – девятый
17:31 Футбол Джанаев перешел в «Сочи»
17:11 Футбол Азар взял номер Черышева
17:00 Теннис Потапова вышла в основную сетку турнира в Лозанне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика