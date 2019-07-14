Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис – 1:0.
Основное время завершилось вничью – 0:0, хотя обе команды заработали по одному пенальти. На 100-й минуте тунисец Дилан Бронн поразил свои ворота.
В финале сенегальцы сыграют с победителем пары Алжир – Нигерия.
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