«Ахмат» – «Краснодар». Хозяева выигрывают после первого тайма (видео)

Завершился первый тайм в матче первого тура российской премьер-лиги «Ахмат» – «Краснодар». Счет 1:0
На 10-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. К «точке» подошел Бернад Бериша, который в итоге не смог переиграть голкипера «быков» Матвея Сафонова. Россиянин отбил удар косовара.
Однако на 28-й минуте Бериша добился своего: он открыл счет после передачи Резвана Уциева.
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