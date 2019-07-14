«Ахмат» – «Краснодар». Хозяева выигрывают после первого тайма (видео) - Советский спорт
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14 июля 2019 22:21ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Краснодар». Хозяева выигрывают после первого тайма (видео)

Бериша мог уйти на перерыв с дублем.

Завершился первый тайм в матче первого тура российской премьер-лиги «Ахмат» – «Краснодар». Счет 1:0

На 10-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. К «точке» подошел Бернад Бериша, который в итоге не смог переиграть голкипера «быков» Матвея Сафонова. Россиянин отбил удар косовара.

Однако на 28-й минуте Бериша добился своего: он открыл счет после передачи Резвана Уциева.

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