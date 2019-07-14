Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла Нигерию – 2:1.
Победный мяч на пятой минуте компенсированного времени забил Рияд Марез.
Счет в матче был открыт на 40-й минуте после автогола нигерийца Уильяма Троста-Эконга. На 83-й минуте Одион Игало реализовал пенальти.
В финале Алжир сыграет с Сенегалом, который ранее победил Тунис (1:0). Встреча пройдет 19 июля.
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