СМИ: ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за нападающего «Флуминенсе» - Советский спорт
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15 июля 2019 00:26ФутболГичунцев Артур

СМИ: ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за нападающего «Флуминенсе»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский ЦСКА намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

Согласно источнику, российский клуб проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро Абреу.

Отмечается, что армейцы предложили за его переход 12 млн евро.

22-летний Абреу – воспитанник «Флуминенсе». Он начал выступление за основу в 2017 гожу. В текущем сезоне он провел 5 матчей и забил 3 гола.

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