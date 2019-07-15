СМИ: ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за нападающего «Флуминенсе»

Полный календарь КХЛ сезона-2019/20 «Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Эпическая битва на Темзе. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона Новаку Джоковичу обыграл в само продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнее Нельзя вариться в собственном соку.

Обошлись без Глушакова. «Ахмат» дома обыграл «Краснодар» Команда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену Гусеву Ткачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.

Лев волку не товарищ. Дзюба принес победу «Зениту» над «Тамбовом» В стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол Жиго Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).