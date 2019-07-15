Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейная «Краснодар» проиграл «Ахмату» в первом туре премьер-лиги.

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев, который формально считается главным тренером команды, прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче первого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Ахмат» начал лучше нас, агрессивнее, – сказал Матвеев. – Концовка тайма прошла при нашем преимуществе, у нас был момент, который мы могли реализовать, но, к сожалению, этого не получилось.

Второй тайм, мне показалось, прошел на равных. В последние 12 минут «Ахмат» перешел к более оборонительным действиям. Мы попытались добавить второго нападающего, изменить ход встречи, сравнять счет, но не удалось.

Всегда сложно заменить взаимосвязи, когда выпадают четыре ключевых человека. Но мы довольны игрой всей команды, самоотдачей ребят – они старались сделать максимум. Что-то не удалось – будем пытаться это улучшать.

Бериша – игрок высокого уровня. С ним всегда непросто играть. Не только нам он доставляет сложности. С ним сложно: он агрессивный, выносливый – играет на протяжении всех 90 минут.

Игра была больше ничейная. Мы также имели хорошие моменты, но она сложилась вот так. Мы предполагали, что она будет проходить в таком ключе. Это игра: нам не удалось реализовать моменты, а «Ахмат» реализовал».

Напомним, единственный гол в матче на 28-й минуте забил полузащитник Бернард Бериша.