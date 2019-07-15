Во Франции задержаны 282 человека после выхода Алжира в финал Кубка Африки

Французская полиция задержала 282 человека по итогам беспорядков, которые произошли в разных частях страны после победы сборной Алжира в полуфинале Кубка африканских наций, сообщают французские издания со ссылкой на Министерство внутренних дел.
По информации BFMTV, тысячи фанатов вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя после того, как Алжир победил Нигерию (2:1) и вышел в финал турнира в Египте. Однако празднования вылились в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Так, в Лионе фанаты подожгли несколько машин, а в Париже – разбили витрины магазинов рядом с Елисейскими полями. Для разгона толпы полиции пришлось применять слезоточивый газ.
До этого похожие события произошли после победы Алжира в четвертьфинале с Кот-д’Ивуаром (1:1, по пенальти – 4:3).
Напомним, в матче с Нигерией (2:1) победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Рияд Марез. В финале, который состоится 19 июня в Каире, Алжир сыграет с Сенегалом.
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