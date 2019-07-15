Во Франции задержаны 282 человека после выхода Алжира в финал Кубка Африки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 12:02ФутболЛипкин Антон

Во Франции задержаны 282 человека после выхода Алжира в финал Кубка Африки

Алжир победил Нигерию и теперь сыграет с Сенегалом.

Французская полиция задержала 282 человека по итогам беспорядков, которые произошли в разных частях страны после победы сборной Алжира в полуфинале Кубка африканских наций, сообщают французские издания со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По информации BFMTV, тысячи фанатов вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя после того, как Алжир победил Нигерию (2:1) и вышел в финал турнира в Египте. Однако празднования вылились в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Так, в Лионе фанаты подожгли несколько машин, а в Париже – разбили витрины магазинов рядом с Елисейскими полями. Для разгона толпы полиции пришлось применять слезоточивый газ.

До этого похожие события произошли после победы Алжира в четвертьфинале с Кот-д’Ивуаром (1:1, по пенальти – 4:3).

Напомним, в матче с Нигерией (2:1) победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Рияд Марез. В финале, который состоится 19 июня в Каире, Алжир сыграет с Сенегалом.

05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
14/07 20:30Футбол
Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/07 17:15Футбол
Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак»Арбитр ФИФА раскритиковал судейство Владимира Москалева в матче «Спартак» – «Сочи».
15/07 07:40Футбол
Александр Рязанцев: С лицензией Игнашевича странная ситуация получается32-летний полузащитник, выигрывавший чемпионат России с «Рубином» (дважды) и «Зенитом», рассказал о возвращении в родное «Торпедо», которое стартовало в ФНЛ-2019/20 с двух побед.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
14/07 21:45Футбол
Гол и победа от Дзюбы: «Зенит» хотел разгромить «Тамбов», но передумалВ стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
14/07 18:30Футбол
«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезонеНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
15/07 09:13Футбол
«Локомотив» и «Рубин»: ожидания от нового сезона. Размышляет АндроновСо спортивной точки зрения эти клубы сейчас существуют в совершенно разных системах координат. «Локо» предельно конкретен, и каждый сезон берет титул. «Рубин» – в тумане.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
Новости
12:28 Футбол Председатель СД «Крыльев Советов»: У нас не было равнодушных ни на трибунах, ни на поле
12:14 Футбол Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне» (видео)
12:02 Футбол Во Франции задержаны 282 человека после выхода Алжира в финал Кубка Африки
11:53 Хоккей «Спартак»: Поддельные права Котляревского? У нас нет информации
11:46 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи» (видео)
11:32 Футбол Жозе Моуринью: Если Португалию пригласят на Кубок Америки, Криштиану может выиграть его раньше Месси
11:22 Фигурное катание Уно, потренировавшись у Тутберидзе, будет готовиться к сезону без тренера
11:13 Футбол Александр Григорян: Футбол – такая штука, что и главному тренеру можно зевнуть гол из раздевалки
11:00 Футбол Юрий Жирков: В первой игре в РПЛ «Тамбов» смотрелся достойно
10:50 Футбол Мать жениха Волански выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету
10:41 Футбол Антон Зиньковский: Мы знали, что делать с ЦСКА, и на контратаках забили свои моменты
10:32 Футбол Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео)
10:22 Футбол Дмитрий Комбаров: Выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА
10:16 Футбол Губернатор: Возвращение Анюкова придаст дополнительным патриотизм всем «Крыльям Советов»
10:02 Футбол Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейная
09:50 Футбол Александр Соболев: В «Енисее» я маленько окреп
09:37 Футбол «Марсель» может приобрести форварда «Бока Хуниорс» Бенедетто
09:26 Футбол «Реал» может оставить Себальоса
09:18 Футбол Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Рубином»
09:00 Футбол «Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика