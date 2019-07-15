«Барселона» предприняла еще одну попытку приобрести Де Лигта Бартомеу пообщался с агентом Райолой.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообщался с агентом Мино Райолой в надежде перехватить защитника «Аякса» Маттейса Де Лигта у «Ювентуса», сообщает El Mundo Deportivo.

Изначально, Бартомеу намеревался совершить краткосрочный визит в Амстердам и лично поговорить с 19-летним голландцем. Подобным образом в январе ему удалось уговорить другого игрока «Аякса» – Френки де Йонга.

Однако понимая, каким будет исход переговоров, Бартомеу решил ограничиться телефонным звонком. В итоге Райола заявил, что переговоры будут возможны, если «Барселона» повторит предложение «Ювентуса», а именно 11 миллионов евро в качестве комиссионных и зарплату игроку в десять миллионов евро в год. Каталонцы к таким условиям оказались не готовы.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 июля де Лигт должен прибыть в Турин для прохождения медосмотра.