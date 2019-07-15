Зоран Нижич: «Краснодар» – серьезная команда, но «Ахмат» показал, что не хуже

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче первого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.
«С первых минут мы очень серьезно начали игру, – сказал 29-летний хорват в интервью клубной пресс-службе. – Мы правильно выстраивали атаки и надежно действовали в обороне. Думаю, мы заслужили победу.
Шансов у нас было много. То, что не смогли реализовать пенальти, немного расстроило. Тем не менее, у нас проходили хорошие атаки, но не получилось забить. Возможно, ход игры был бы другой. Очень важно, что все доигрывали до конца и выкладывались на 100 процентов.
«Краснодар» – серьезная команда, но и мы показали, что не хуже. Любой соперник, который приезжает в Грозный, должен понимать, что легко здесь не будет.
У «Ахмата» еще большой потенциал. В первой игре не всегда получается показать свой максимум. Уверен, что от игры к игре мы будем прибавлять, как тактически, так и физически».
Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник Бернард Бериша, который до этого не реализовал пенальти.
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