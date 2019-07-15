Бывший игрок «Локомотива» Подберезкин назначен капитаном «Рубина»

Российский полузащитник Вячеслав Подберезкин выбран игроками «Рубина» капитаном команды в сезоне-2019/20.
Отмечается, что статус вице-капитана получили защитник Виталий Денисов, а также хавбек Евгений Башкиров.
Напомним, Подберезкин, ранее выступавший за «Локомотив», «Урал» и «Краснодар», защищает цвета «Рубина» с 2018 года.
Сегодня, 15 июля, команда Романа Шаронова сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ. Начало встречи – 20.00 мск.
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