Бывший игрок «Локомотива» Подберезкин назначен капитаном «Рубина» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 19:26ФутболГичунцев Артур

Бывший игрок «Локомотива» Подберезкин назначен капитаном «Рубина»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский полузащитник Вячеслав Подберезкин выбран игроками «Рубина» капитаном команды в сезоне-2019/20.

Отмечается, что статус вице-капитана получили защитник Виталий Денисов, а также хавбек Евгений Башкиров.

Напомним, Подберезкин, ранее выступавший за «Локомотив», «Урал» и «Краснодар», защищает цвета «Рубина» с 2018 года.

Сегодня, 15 июля, команда Романа Шаронова сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ. Начало встречи – 20.00 мск.

15/07 13:05Футбол
Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия ЦыбаневаВот сидишь и думаешь: да не может такого быть, не бывает просто такого в реальной футбольной жизни! А оно – есть. И всей своей фантастической фактурой как на ладони.
15/07 09:13Футбол
«Локомотив» и «Рубин»: ожидания от нового сезона. Размышляет АндроновСо спортивной точки зрения эти клубы сейчас существуют в совершенно разных системах координат. «Локо» предельно конкретен, и каждый сезон берет титул. «Рубин» – в тумане.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
14/07 20:30Футбол
Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
14/07 21:45Футбол
Гол и победа от Дзюбы: «Зенит» хотел разгромить «Тамбов», но передумалВ стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.
14/07 18:45Футбол
Дядька Анюков и великан Соболев: кто испортил ЦСКА старт сезона в РПЛ«Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
15/07 17:07Футбол
«Спартак» не умеет играть, а Бразилия смеется над Гилерме. Колонка Отара КушанашвилиПервый тур российского чемпионата настроил нашего трибуна-колумниста на жовиально-полемический лад.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
Новости
20:10 Футбол СМИ: «МЮ» готов заплатить за полузащитника «Спортинга» 55 млн евро
19:52 Футбол В РПЛ объяснили позднее начало матчей
19:52 Футбол «Спартак» получил отказ по трансферу полузащитника «Интернасьоналя»
19:26 Футбол Бывший игрок «Локомотива» Подберезкин назначен капитаном «Рубина»
19:18 Футбол «Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы
18:55 Баскетбол Евробаскет-2021 пройдет в четырех странах
18:54 Бокс Олимпийский чемпион Уитакер погиб в результате ДТП
18:49 Футбол «Барселона» объявила о переходе полузащитника сборной Японии (фото)
18:33 Футбол Маурисио Почеттино: Надеюсь, Эриксен останется в «Тоттенхэме»
18:22 Футбол Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)
17:58 Футбол Глушаков вернется в общую группу «Ахмата» в ближайшие дни
17:48 Футбол «Краснодар» предупрежден насчет Мусаева
17:36 Футбол Владимир Пономарев: Васин – игрок не для ЦСКА. И даже не для ФНЛ
17:16 Футбол В «Урале» думают об аренде Ломовицкого
16:49 Прыжки в воду Минибаев и Бондарь – серебряные призеры ЧМ в Корее
16:40 Футбол Юрий Белоус: Прохоров считал, что Слуцкий был не в состоянии проявить волю и характер
16:10 Хоккей Олимпийский чемпион Войнов перешел в «Авангард»
15:55 Футбол УЕФА получил 19 миллионов билетных заявок на Евро-2020. Миллион – из России
15:47 KIA Motors выступила партнером футбольного турнира Всемирных детских игр победителей
15:29 Фигурное катание Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика