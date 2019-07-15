Ловчев: Ташаев и Ломовицкий – средние футболисты. С таким составом выполнить задачи нереально

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах бывшей команды.
«Я не вижу у Адриано, Фернандо большого желания играть в «Спартаке». Видно, что им некомфортно здесь, им не хочется здесь играть.
В межсезонье команда не укрепилась. Мелкадзе, Ташаев, Ломовицкий, Умяров – это довольно средние футболисты. «Спартак» всегда ставит максимальные турнирные задачи, а болельщики требуют при этом от команды красивого футбола. С таким составом выполнение этих задач выглядит нереальным», – заявил Ловчев «Советскому спорту».
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