Ловчев: Ташаев и Ломовицкий – средние футболисты. С таким составом выполнить задачи нереально В первом туре РПЛ столичный клуб вырвал победу у «Сочи» (1:0).

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах бывшей команды.

«Я не вижу у Адриано, Фернандо большого желания играть в «Спартаке». Видно, что им некомфортно здесь, им не хочется здесь играть.

В межсезонье команда не укрепилась. Мелкадзе, Ташаев, Ломовицкий, Умяров – это довольно средние футболисты. «Спартак» всегда ставит максимальные турнирные задачи, а болельщики требуют при этом от команды красивого футбола. С таким составом выполнение этих задач выглядит нереальным», – заявил Ловчев «Советскому спорту».