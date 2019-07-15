«Сочи» подтвердил переход Джанаева - Советский спорт
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15 июля 2019 22:28Футбол

«Сочи» подтвердил переход Джанаева

Сочинцы подписали свободного агента.

«Сочи» объявил о подписании контракта с вратарем Сосланом Джанаевым.

«Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушёл в аренду в «Аланию». Доброй ночи», – написано в официальном твиттере южан.

Минувший сезон Джанаев провел в польской «Медзе». На его счету один «сухарь» в семи матчах.

Также 32-летний голкипер выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Ахмат», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». За сборную России он сыграл один матч.

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