«Сочи» подтвердил переход Джанаева

«Сочи» объявил о подписании контракта с вратарем Сосланом Джанаевым.
«Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушёл в аренду в «Аланию». Доброй ночи», – написано в официальном твиттере южан.
Минувший сезон Джанаев провел в польской «Медзе». На его счету один «сухарь» в семи матчах.
Также 32-летний голкипер выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Ахмат», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». За сборную России он сыграл один матч.
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