Старший сын Зидана подписал контракт с португальским «Авешем»

Как сообщает пресс-служба команды, 24-летний хавбек перешел в «Авеш» в статусе свободного агента, а соглашение между ним и клубом подписано сроком до 2021 года.
Напомним, что минувший сезон Зидан провел в составе «Райо Махадаонда», выступающего в во втором по силе испанском дивизионе. Полузащитник сыграл за команду 33 матча и записал на свой счет одну результативную передачу.
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