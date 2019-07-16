Старший сын Зидана подписал контракт с португальским «Авешем» Атакующий полузащитник Энцо Зидан официально стал игроком португальского клуба «Авеш».

Как сообщает пресс-служба команды, 24-летний хавбек перешел в «Авеш» в статусе свободного агента, а соглашение между ним и клубом подписано сроком до 2021 года.

Напомним, что минувший сезон Зидан провел в составе «Райо Махадаонда», выступающего в во втором по силе испанском дивизионе. Полузащитник сыграл за команду 33 матча и записал на свой счет одну результативную передачу.