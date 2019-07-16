«Рубин» возьмет Кьяртанссона в аренду у «Ростова» - Советский спорт
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16 июля 2019 10:29Футбол

«Рубин» возьмет Кьяртанссона в аренду у «Ростова»

Исландский нападающий Видар Кьяртанссон может сменить «Ростов» на «Рубин».

Как сообщает исландское издание Fotbolti, 29-летний форвард перейдет в казанский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, что с марта 2019 года Кьяртанссон на правах аренды выступал за шведский «Хаммарбю», записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи в 14 матчах.

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