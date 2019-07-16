Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом мира - Советский спорт
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16 июля 2019 12:00Футбол

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом мира

Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо поделился мнением о переходе в мадридский клуб.

«Горжусь тем, что играю за лучший клуб в мире. Игроки и тренеры здесь очень дружелюбны, и я смог очень хорошо адаптироваться, не у всех бывает такая возможность. Я многому учусь как футболист и как человек, как на поле, так и вне его, я отлично провожу время», - приводит слова хавбека «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт испанской команды.

Напомним, что 18-летний японец является воспитанником «Барселоны», однако 1 июля в качестве свободного агента принял решение перейти в «Реал».

Добавим, что прошлый сезон Кубо провел на правах аренды в клубе «Токио», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 14 матчах.

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