Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп может перейти в «Порту» - Советский спорт
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16 июля 2019 12:34ФутболГичунцев Артур

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп может перейти в «Порту»

Об этом сообщает L’Equipe.

Руководство «Порту» проявляет интерес к голкиперу «ПСЖ» Кевину Траппу, который минувший сезон провел в «Айнтрахте».

Согласно источнику, «драконы» готовы выкупить немецкого футболиста за 5 млн евро.

Отмечается, что чемпион Португалии рассматривает игрока в качестве замены Икеру Касильясу. Последний перенес инсульт и перешел на работу в руководстве клуба.

Добавим, что контракт Траппа с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2019/20.

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