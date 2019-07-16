Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп может перейти в «Порту»

Руководство «Порту» проявляет интерес к голкиперу «ПСЖ» Кевину Траппу, который минувший сезон провел в «Айнтрахте».
Согласно источнику, «драконы» готовы выкупить немецкого футболиста за 5 млн евро.
Отмечается, что чемпион Португалии рассматривает игрока в качестве замены Икеру Касильясу. Последний перенес инсульт и перешел на работу в руководстве клуба.
Добавим, что контракт Траппа с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2019/20.
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