СМИ: «Локомотив» ведет переговоры о трансфере голландского хавбека

Бывший полузащитник «Суонси» Лерой Фер может перебраться в РПЛ.
Согласно источнику, в его услугах заинтересован московский «Локомотив», который сыграет в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов.
Отмечается, что футболист также получил предложения от турецких клубов «Истанбул Башакшехир» и «Бешикташ».
Последней командой 29-летнего голландца был валлийский «Суонси», который он покинул этим летом на правах свободного агента.
Ранее Фер выступал за «Фейеноорд», «Твенте», «Норвич» и «Куинз Парк Рейнджерс».
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