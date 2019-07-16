СМИ: «Локомотив» ведет переговоры о трансфере голландского хавбека - Советский спорт
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16 июля 2019 17:19ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Локомотив» ведет переговоры о трансфере голландского хавбека

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Бывший полузащитник «Суонси» Лерой Фер может перебраться в РПЛ.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован московский «Локомотив», который сыграет в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отмечается, что футболист также получил предложения от турецких клубов «Истанбул Башакшехир» и «Бешикташ».

Последней командой 29-летнего голландца был валлийский «Суонси», который он покинул этим летом на правах свободного агента.

Ранее Фер выступал за «Фейеноорд», «Твенте», «Норвич» и «Куинз Парк Рейнджерс».

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