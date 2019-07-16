«Зенит» – «Локомотив». Оба клуба заплатят 200 тысяч рублей по итогам матча за Суперкубок

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» и «Локомотив» выплатят штраф по итогам матча за Суперкубок страны.
«Зенит» – «Локомотив»: скандирование (болельщиков) обоих клубов, а также у обоих пиротехника. «Зенит» (оштрафован) на 75 тысяч рублей, «Локомотив» – на 75 тысяч рублей. У «Зенита» болельщик залез на ограждение и зажег факел – 25 тысяч рублей штраф клубу. У «Локомотива» был несогласованный баннер про Fan ID – 25 тысяч.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выходил за пределы технической зоны, он лично (оштрафован) на 10 тысяч», – цитирует Григорьянца агентство «РИА Новости».
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