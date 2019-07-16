Форвард «Флуминесе» прокомментировал слухи об интересе ЦСКА

Нападающий Флуминесе» Педро Абреу опроверг слухи о контактах с руководством московского ЦСКА.
«Я не получал никаких предложений от ЦСКА», – цитирует 22-летнего бразильца Jornaisvirtuais.
Абреу – воспитанник «Флуминенсе». С 2017 года начал выступать за основную команду. В его активе 51 матч, 18 голов и две голевые передачи.
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