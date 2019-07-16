«Аталанта» подтвердила переход Малиновского. Им интересовался «Спартак»

Украинский хавбек Руслан Малиновский сменил «Генк» на «Аталанту», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Он будет выступать под 18-м номером.
Малиновский выступал за «Генк» с 2016 года. Он провел 134 матча за бельгийский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 30 голов и 32 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московский «Спартак».
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