«Аталанта» подтвердила переход Малиновского. Им интересовался «Спартак» - Советский спорт
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16 июля 2019 18:14ФутболКоноплев Александр

«Аталанта» подтвердила переход Малиновского. Им интересовался «Спартак»

По некоторым данным, стороны подписали пятилетний контракт.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сменил «Генк» на «Аталанту», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Он будет выступать под 18-м номером.

Малиновский выступал за «Генк» с 2016 года. Он провел 134 матча за бельгийский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 30 голов и 32 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московский «Спартак».

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