В FIFA 20 не будет «Ювентуса» - Советский спорт
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16 июля 2019 18:29Футбол

В FIFA 20 не будет «Ювентуса»

Поклонники клуба перед выбором.

В новой версии популярного футбольного симулятора FIFA 20 не будет чемпионов Италии – «Ювентуса», сообщает VoetbalPrimeur.

Команда будет называться «Пьемонт Кальчо», не будет иметь собственного стадиона, уникальных лиц и аутентичной формы.

Дело в том, что туринцы заключили контракт с фирмой Konami – производителем другого популярного симулятора Pro Evolution Soccer.

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