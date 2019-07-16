В FIFA 20 не будет «Ювентуса»

В новой версии популярного футбольного симулятора FIFA 20 не будет чемпионов Италии – «Ювентуса», сообщает VoetbalPrimeur.
Команда будет называться «Пьемонт Кальчо», не будет иметь собственного стадиона, уникальных лиц и аутентичной формы.
Дело в том, что туринцы заключили контракт с фирмой Konami – производителем другого популярного симулятора Pro Evolution Soccer.
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