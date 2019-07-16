Кафу лишился недвижимости из-за долгов Из хорошего защитника вышел плохой агент.

Двукратный чемпион мира Кафу должен крупную сумму денег, сообщает Marca.

Суд Бразилии уже арестовал пять объектов недвижимости известного футболиста. Кафу принадлежит футбольное агентство.

– Это моя проблема. Я могу отказаться от имущества, машины, дома. Я могу заплатить по своим долгам так, как захочу, – сказал 49-летний Кафу.

Защитник выигрывал чемпионаты мира в 1994 и 2002 годах. В 2007 году он стал победителем Лиги чемпионов.