Кафу лишился недвижимости из-за долгов - Советский спорт
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16 июля 2019 18:54ФутболКоноплев Александр

Кафу лишился недвижимости из-за долгов

Из хорошего защитника вышел плохой агент.

Двукратный чемпион мира Кафу должен крупную сумму денег, сообщает Marca.

Суд Бразилии уже арестовал пять объектов недвижимости известного футболиста. Кафу принадлежит футбольное агентство.

– Это моя проблема. Я могу отказаться от имущества, машины, дома. Я могу заплатить по своим долгам так, как захочу, – сказал 49-летний Кафу.

Защитник выигрывал чемпионаты мира в 1994 и 2002 годах. В 2007 году он стал победителем Лиги чемпионов.

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