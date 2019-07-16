Краневиттер сообщил об уходе из «Зенита» - Советский спорт
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16 июля 2019 21:45ФутболКоноплев Александр

Краневиттер сообщил об уходе из «Зенита»

Краневиттер хочет в сборную.

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уйдет из петербургского клуба. Футболиста не устраивает небольшое количество игрового времени и невызовы в сборную своей страны.

– Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время – это будет трансфер или аренда. Мне нужно играть, поэтому и решил уйти из «Зенита». Я уже давно не играл хотя бы десять матчей подряд. Паредес доказал, что можно пробиться в сборную Аргентины, а это главное, чего я хочу. Где бы я не играл, я буду ждать вызова в сборную, – сказал Краневиттер в эфире радиостанции La Oral Deportiva.

За два сезона футболист провел за сине-бело-голубых 48 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что Краневиттером интересуется «Дженоа», где играет экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито.

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