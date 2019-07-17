УЕФА наказал «Краснодар» из-за старшего тренера команды Мурада Мусаева. Правила организации запрещают демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не обладающих лицензиями Pro.
– «Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера», – цитирует пресс-службу УЕФА ТАСС.
Напомним, что де-юре «быками» руководит Олег Фоменко.
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