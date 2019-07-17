Тунис и Нигерия определят бронзового призера Кубка Африки

Сборные Туниса и Нигерии сыграют в среду в матче за третье место Кубка Африки.
В предыдущий раз Тунис и Нигерия играли на Кубке Африки в 2016 году. Матч группового этапа в Кигали (Руанда) завершился вничью (1:1).
На нынешнем турнире Тунис занял второе место в группе E, где сыграл вничью с Анголой (1:1), Мали (1:1) и Мавританией (0:0). В плей-офф «орлы Карфагена» победили Гану (1:1, по пенальти – 5:4) и Мадагаскар (3:0), после чего проиграли в полуфинале Сенегалу (0:1 д.в.).
Нигерия стала второй в группе B с Бурунди (1:0), Гвинеей (1:0) и Мадагаскаром (0:2). В плей-офф «суперорлы» обыграли Камерун (3:2), ЮАР (2:1) и потерпели поражение от Алжира (1:2).
Отметим, что Нигерия семь раз занимала третье место на Кубке Африки (1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, 2010), Тунис же был бронзовым призером только на одном турнире (1962).
Матч Тунис – Нигерия пройдет 17 июля на стадионе «Аль-Салам» в Каире. Начало – 22:00 (мск).
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