СМИ: Бухаров договорился о трансфере в «Сочи»

Российский нападающий Александр Бухаров близок к переходу в «Сочи», о чем сообщает Sport24.ru.
Согласно источнику, 34-летний футболист уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на один год.
В минувшем сезоне форвард выступал за «Рубин» и провел в составе казанского клуба 22 матча. Он покинул команду этим летом на правах свободного агента.
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