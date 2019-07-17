СМИ: Бухаров договорился о трансфере в «Сочи» Ранее он выступал за такие клубы как «Зенит», «Анжи» и «Ростов».

Российский нападающий Александр Бухаров близок к переходу в «Сочи», о чем сообщает Sport24.ru.

Согласно источнику, 34-летний футболист уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на один год.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Рубин» и провел в составе казанского клуба 22 матча. Он покинул команду этим летом на правах свободного агента.