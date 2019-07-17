«Ростов» может арендовать у «Спартака» Мельгарехо и Ташаева - Советский спорт
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17 июля 2019 11:42ФутболЛипкин Антон

«Ростов» может арендовать у «Спартака» Мельгарехо и Ташаева

Два полузащитника не сыграли за красно-белых в первом туре премьер-лиги.

«Ростов» рассматривает вариант аренды полузащитников «Спартака» Лоренсо Мельгарехо и Александра Ташаева, сообщает Metaratings.

25-летний Ташаев перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Динамо», однако не смог закрепиться в стартовом составе. В 24 матчах за клуб на его счету две результативные передачи. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. При этом до окончания срока его контракта остается один сезон. В 98 матчах за команду парагваец забил 16 голов.

Отметим, что матч первого тура премьер-лиги с «Сочи» (1:0) на «Открытие Арене» оба игрока провели в запасе.

Добавим, что ранее сообщалось о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

20 июля во втором туре «Ростов» примет «Спартак» на «Ростов Арене». Начало матча – 21:30 (мск).

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