Виктор Бондаренко: Отсутствие ярких звезд – главный недостаток Кубка Африки-2019 Главный российский специалист по африканскому футболу Виктор Бондаренко, проработавший в местных клубах почти 20 лет, подводит не самые утешительные итоги Кубка Африки-2019.

– Главное отличие этого Кубка Африки от предыдущих?

– Бросается в глаза отсутствие ярких звезд. Это самый главный недостаток турнира. Причины я уже назвал. В таких условиях защитные блоки, которые строят почти все команды, не пробить. Все это очень обедняет чемпионат. Я смотрю-смотрю, и реакция практически всегда: «Ну, елки-палки». В большинстве матчей нет даже опасных подходов: бьются-бьются, а потом идут на водопой. Три матча от силы принесли наслаждение. Камерун – Нигерия, Алжир еще. Вот у них, кстати, очень хорошее поколение, которое долго ждало своего часа, и сейчас, наконец, в финале. Посмотрим, что получится.

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