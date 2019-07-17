Виктор Бондаренко: На Кубке Африки хватает дешевых и хороших футболистов - Советский спорт
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17 июля 2019 11:51Футбол

Виктор Бондаренко: На Кубке Африки хватает дешевых и хороших футболистов

Главный российский специалист по африканскому футболу Виктор Бондаренко, проработавший в местных клубах почти 20 лет, подводит итоги Кубка Африки-2019.

– Любой Кубок Африки – это смотр потенциальных новичков для европейских клубов. В РПЛ к вам обращаются за консультациями?
– Раньше – да, такое взаимодействие было плотным. Я активно помогал «Локомотиву», «Ростову», «Рубину». Но сейчас африканцев в наших клубах стало гораздо меньше. Хотя, я по-прежнему уверен, что на этом континенте много талантов.

– А может, европейские клубы со своими академиями в африканских странах просто забрали все сливки?
– Согласен, одаренные ребята меняют прописку с детства, и на сторону почти не попадают. Их ведут те, кто координирует процесс. Но все равно, талант можно отыскать среди тех, кто не на виду. В больших же сборных, естественно, почти все игроки давно подписаны.

– То есть, надо копать глубже, чем просто посмотреть Кубок Африки и сказать: «Этот парень нам годится»?
– По-разному. На Кубке Африки по-прежнему хватает дешевых и хороших футболистов. Поэтому скаутов на турнире полно.

Полностью интервью с Бондаренко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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