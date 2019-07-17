Агент де Лигта считает, что в «Ювентусе» голландец станет лучшим защитником мира - Советский спорт
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17 июля 2019 12:51ФутболГичунцев Артур

Агент де Лигта считает, что в «Ювентусе» голландец станет лучшим защитником мира

Ранее сообщалось, что капитан «Аякса» был близок к переходу в «Барселону».

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта, прокомментировал его скорый переход в «Ювентус».

Накануне, 16 июля, 19-летний футболист прибыл в Турин, где сегодня пройдет медосмотр перед подписанием контракта. Его трансфер обошелся чемпиону Италии в 75 млн евро.

«Дело не в том, кто больше хотел пригласить де Лигта. «Ювентус» на данный момент – лучший вариант для него. Почему? Защитнику очень важно развиваться, а серия А – самое подходящее место, чтобы стать лучшим на этой позиции», – приводит слова Райолы Twitter издания MAJ.

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