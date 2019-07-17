Эльмир Набиуллин: Скованность не позволила мне раскрыть лучшие качества в «Зените» Российский футболист выступал за питерский клуб с 2018 года.

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин дал комментарий перед матчем против «Зенита, который он покинул этим летом.

«В «Зените» я провел хорошее время. У нас была цель стать чемпионами – мы ее достигли. Переход в «Зенит» стал для меня первым, я сделал большой шаг вперед. Я повзрослел, возмужал. И в «Рубине», и в «Зените» я получил очень много хорошего, прогрессировал и развивался как человек.

Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Я знал, что в «Зенит» попадают лучшие игроки и, возможно, именно излишняя скованность не позволила мне раскрыть свои лучшие качества», – цитирует игрока Bobsoccer.

Напомним, «Зенит» и «Сочи» сыграют во 2-м туре РПЛ 21 июля. Начало встречи – 21.30 мск.